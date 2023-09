米国株は一段と下落の公算大－強気派のストルツファス氏

ウォール街で最も強気なストラテジストの1人であるジョン・ストルツファス氏によると、最近の米国株の下げはまだ続く。

オッペンハイマーのチーフ投資ストラテジストのストルツファス氏は顧客向けリポートで、金融当局のインフレ目標が依然達成されていない一方で、株式への「強気度は比較的高い」と指摘。投資家は利上げの長期休止、あるいは利下げへの熱狂を抑え、代わりに「適正な期待」を抱くべきだと論じた。

好調な経済が連邦準備制度の利上げ長期化を促すとの懸念が株価の重しとなり、S&P500種株価指数は7月後半に付けた高値から3%下落した。今年の大半を通じ、人工知能(AI)を巡る話題が金利や潜在的な景気減速によるリスクを無視して同指数を押し上げてきた。

ストルツファス氏は「目先は幾分の波乱が予想される」との見方を示した。同氏は7月下旬にS&P500種の目標を4900ポイントと、ウォール街で最も強気の水準に引き上げたが、同指数は以来、圧力を受けている。

ドイツ銀行のストラテジストも「現在の下げは緩やかに拡大する」と予想している。

ゴールドマン・サックス・グループのストラテジスト、デービッド・コスティン氏は、米経済のソフトランディング見通しに肯定的で、S&P500種は今後12カ月で4700まで上昇するとみているが、同時に年末までの道のりは不安定になる可能性があると警告した。

コスティン氏らゴールドマンのストラテジストによるS&P500種の年末目標は4500。ソフトランディングはほぼ株価に反映されているため、経済成長とインフレのデータは今後数カ月、株式相場に「不安定」な展開を生む恐れがあると指摘した。

モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソン氏は異議を唱える。今年の経済成長は予想より弱く、米国株投資家は失望を味わうことになるだろうとの見方を示した。

原題: Oppenheimer’s Stoltzfus Says US Stocks Are Likely to Dip Further、Goldman’s Kostin Sees Choppy Path to More Upside for US Equities(抜粋)