アーム、ＩＰＯ価格を仮条件の上限以上に設定できる公算大－報道

ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アームは、新規株式公開(IPO)価格を1株当たり47-51ドルの仮条件の上限以上に設定できる公算が大きいと、ロイター通信が事情に詳しい匿名の複数の関係者を引用して報じた。

それによると、アームは価格レンジ引き上げの可能性について協議しており、545億ドル(約8兆160億円)を上回るバリュエーションを目指しているという。

レンジを引き上げるかどうかの判断は、投資家からの主要な注文の一部が11日に入った後となり、向こう2日間で下される見込み。

ソフトバンクGが90.6%の持ち分維持を望んでいるため、アームは募集の規模を増やさないという。

ロイターに匿名を条件に語った関係者らは、想定される投資家のコミットメントはまだ最終決定されておらず、注文動向が変わる可能性もあると説明した。

ソフトバンクGとアームは、ロイターのコメント要請にすぐには返答していないという。

原題:SoftBank’s Arm Eyes Pricing IPO at Top of Range or Above: Rtrs(抜粋)

( 情報を追加して更新します )