ソフトバンクグループによる傘下の英半導体設計会社アーム・ホールディングスの新規株式公開(IPO)には、募集の5倍余りの申し込みがあると、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。投資家へのオファーに関わっている匿名のバンカーらを引用している。

原題:SoftBank’s Arm IPO More Than Five Times Oversubscribed: FT(原題)