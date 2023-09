ＥＣＢ、ハト派的利上げかタカ派的休止か－14日政策委で意見割れる

欧州中央銀行(ECB)がインフレ抑制のために最後にもう一度だけ利上げを決定するとエコノミストらは予測するが、来週それが起きるか確信がない。

ブルームバーグの最新調査では、14日に開く政策委員会で10会合連続の利上げが決まるとの見通しと、中銀預金金利を過去最も高い4%に引き上げるのは10月で、9月は「タカ派的な休止」になるとの意見がほぼ拮抗(きっこう)した。

調査に回答したエコノミストらは、政策金利のピーク到達をECBが12月までに確認すると考えている。2024年中に3回予想する利下げが最初に決定されるのは3月と見込む。

INGのマクロ責任者、カルステン・ブルゼスキ氏は「ECBはハト派的な利上げか、タカ派的な休止か検討を迫られるだろう。たやすい決定ではない。利上げサイクルの一時停止が最善だろう。しかし、現時点での休止は終了に転じる高い危険を冒す。ECBのタカ派は最後の利上げを強く求める可能性が高い」と指摘した。

トレーダーはECBが来週動く40%の確率と、年内70%という確率を織り込んでいる。

Views on ECB Rate Path Next Year Diverge Sharply Source: Bloomberg survey of economists conducted Sept. 1-6

Inflation Remains Biggest Risk to Euro-Area Economy Source: Bloomberg survey of economists conducted Sept. 1-6

原題:ECB’s Hike-or-Pause Dilemma Going Down to the Wire, Poll Shows(抜粋)