損保ジャパンの白川社長が８日付で辞任、ビッグモーター問題で引責 梅川崇 2023年9月8日 15:36 JST 訂正済み 2023年9月8日 15:48 JST 中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題を受け、同社と代理店契約を結んでいた損害保険ジャパンの白川儀一社長（53）が問題の責任を取って辞任すると会社側が８日発表した。日程は未定としている。 損保ジャパンは、ビッグモーターによる不正の可能性を認識しながら、同社を代理店としていた損保各社の中で唯一取引を再開した経緯があり、金融庁が問題視していた。 損保ジャパン本社が入る都内のビル11: The Sompo Japan Insurance Inc. headquarters, right, stands in Tokyo, Japan, on Thursday, March 12, 2009. Sompo Japan Insurance Inc., the nation’s third-largest casualty insurer by premium income, and fifth-ranked Nipponkoa Insurance Co. plan to merge, company officials said. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images) 金融庁、ビッグモーターと損保ジャパンに立ち入り検査－４日通知金融庁が損保７社に報告徴求命令、ビッグモーター問題で－金融相会見(辞任時期について訂正します) 最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE