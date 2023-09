米銀ゴールドマン・サックス・グループは、成績不振と判断される行員を対象に新たな人員削減を準備しており、10月後半にも開始する可能性がある。事情に詳しい複数の関係者から情報を引用し、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

同紙によれば、予定されているような動きの結果、銀行全体の行員の1-5%が通常職を失うが、ゴールドマンは中核の投資銀行とトレーディング部門の一部で、そのレンジの下限を目標にしているという。

資産運用やウェルスマネジメント(富裕層向け資産運用)を含むゴールドマン全行員の1%という数字は、約440人の職に相当するとFT紙は伝えた。

候補者リストをマネジャーらは作成しているが、最終的な人数は確定していないという。

ゴールドマンの広報担当者にメッセージでコメントを求めたが、これまでのところ返答はない。

原題: Goldman Sachs to Cut Underperformers as Soon as October, FT Says、Goldman Sachs Plans New Round of Job Cuts as Early as Oct.: FT(抜粋)

( 内部の準備状況などを追加して更新します )