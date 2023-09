香港、今度は豪雨で混乱－最高レベルの黒雨警報発令、株式取引は延期

先週に超大型台風の接近で被害が出たばかりの香港で、今度は激しい豪雨によって再び大きな混乱に見舞われそうな状況になっている。

香港政府は声明で、学校は8日に休校になると説明し、非常に厳しい気象状況が少なくとも正午まで続く見込みだと警告。雇用主に対して従業員の安全を優先し、柔軟な勤務形態を採るよう要請した。

大雨で水があふれる中を歩いて進む住民(8日) Photographer: Justin Chin/Bloomberg

香港天文台は7日午後11時5分(日本時間8日午前零時5分)に大雨に関して最大級の注意を呼び掛ける黒雨(ブラックレイン)警報を発令。黒雨警報は1時間当たりの降雨量が70ミリを超える場合に出されるもので、8日午前5時57分まで続いた。大雨は台風11号(ハイクイ)の余波が原因。

香港天文台がある尖沙咀では7日午後11時から1時間の降雨量が158.1ミリと、1884年以降で最大となったと、同天文台が発表した。香港鉄路(MTR)は洪水の影響で観塘線の一部の運行を停止したほか、KMBなどの主要バス会社のバスもサービスを見合わせると発表した。

また香港取引所も8日午前の取引を延期すると発表した。

香港、超大型台風接近で5年ぶりに最高レベルの警報発令

原題: Hong Kong May Shut Down City After Heaviest Rainfall Since 1884、HK Stock Market Morning Trading Delayed Due to Rainstorm Alert (抜粋)