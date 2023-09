シカゴ連銀総裁、金利を高水準にどの程度長く維持するかに議論シフト

米シカゴ連銀のグールズビー総裁は7日、「金利をどこまで引き上げるべきかが議論の内容にならない時期がかなり急速に近づいている」と述べた。

米公共ラジオNPRの番組「マーケットプレイス」のインタビューで、「目標に戻る道筋の途上にあると確信するまで、金利をこの水準にどの程度長い期間維持する必要があるのかが議論になるだろう」と語った。

また「需要と供給は一段とバランスを取り戻しつつある。インフレを構成する多くの要素が下振れ方向にある。だが全体的なインフレ水準はなおわれわれが望む水準を上回っている」とした。

その上で「この流れがある程度持続することを確認し、われわれが黄金の道を歩んでおり最後まで行き着く方向にあると実感する必要があるだろう」と発言した。

「それは月間のインフレ率、新たな月のコアインフレ率、特に物品と住宅だ。サービス業はもう少し粘着的であることが分かっている。だからその分野の進展を確認したい。そして、それを確認し始めている」と総裁は語った。

原題:Goolsbee Says Fed Debate Shifting to How Long to Keep Rates High(抜粋)