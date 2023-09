ゲームストップ、５－７月期売上高は予想上回る－ソフト販売堅調

ビデオゲーム販売の米 ゲームストップの5-7月(第2四半期)売上高は、アナリスト予想をわずかに上回った。最高経営責任者(CEO)解任後で初の決算発表だった。

6日の発表文によると、5-7月期売上高は11億6000万ドル(約1700億円)。アナリスト予想平均の11億4000万ドルを上回った。一部項目を除いた1株損失は3セントで、市場 予想より小幅な赤字にとどまった。同社の株価は時間外取引で一時14%上昇した。

ビデオゲーム業界が物理的なディスクからゲームのオンライン配信に急速にシフトしていることが、ゲームストップに逆風となっている。ただ、2カ月で1850万本を売り上げた「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」など人気タイトルを今年そろえたことで、一時的に状況が緩和した可能性がある。ゲームストップによると、5ー7月期のゲームソフト売上高は26%増加した。

関連記事

原題: GameStop Revenue Beats Estimates on Stronger Software Sales、GameStop Jumps on Smaller Loss, Larger Sales in 2Q (2)(抜粋)