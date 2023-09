米貿易赤字、７月は小幅に拡大－市場予想ほどは膨らまず

7月の米貿易赤字は前月から拡大したが、市場予想ほどは膨らまなかった。自動車やサービスの輸出拡大を反映した。

キーポイント 財とサービスを合わせた貿易赤字は650億ドルに増加 数字はインフレ調整していない 市場予想の中央値は680億ドル 前月は637億ドル(従来発表655億ドル)



輸出額は1.6%増加。工業用品と自動車の輸出が増えた。輸入額は1.7%増で、携帯電話や家庭用品を中心とした消費財や、資本設備の増加が押し上げ要因となった。

好調な 小売売上高が示すように家計の需要は底堅く、外国サプライヤーへの発注を増やす動きが出ている。小売業者が年末商戦に備えるため、輸入は今後数カ月に一段と伸びる可能性がある。

輸出は前月比では増加したものの、前年比では3.5%減となった。国外需要の低迷が重しとなった。このデータは7-9月(第3四半期)の米国内総生産(GDP)を予測する上で手がかりを提供する。4-6月のGDP統計では、純輸出の寄与度が2022年初頭以来初めてマイナスとなった。

インフレ調整後では、財の貿易赤字は884億ドルに拡大した。

旅行収支は、輸出に相当する受け取り(米国への渡航者による支出額)が3.6%増え、2019年末以来の高水準となった。輸入に相当する支払い(米国民による国外での支出額)は2月以来初めてプラスに転じた。

財の対中赤字は5.4%増の240億ドルだった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:US Trade Deficit Widened to $65b in July, Est. $68.0b、 US Trade Deficit Widened by Less than Expected in July(抜粋)