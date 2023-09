中国の政府機関が米 アップルのスマートフォン「iPhone」をはじめとする海外ブランドのデバイスを職場で使用することを職員に禁じていると、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた。

同紙は事情に詳しい関係者の話として、「一部」の中央政府機関で職員がこうした端末の職場への持ち込みをやめるよう指示されていると伝えた。

チャットグループやミーティングを通じて出されているこの指示が、どの程度広がっているかは不明だという。

原題:China Bans iPhone Use at Central Government Agencies, WSJ Says (抜粋)