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豪経済の勢い持続、４－６月ＧＤＰは前期比0.4％増－輸出需要堅調

Swati Pandey

オーストラリア経済は堅調な商品・サービス輸出需要にけん引され、４－６月も勢いを維持した。

　　豪統計局が６日発表した４－６月の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比0.4％増と、エコノミスト予想と一致。前年同期比では2.1％増えた。１－３月のＧＤＰは前期比0.4％増、前年同期比2.4％増に上方改定された。

　　今回のＧＤＰ統計はインフレを抑制し経済をソフトランディングさせたいオーストラリア準備銀行（中央銀行）の自信を強めることになるとみられる。

　　政策当局は2022年５月以後で計４ポイントの利上げに伴う景気減速を想定。豪商品・サービス最大の買い手である中国の住宅危機は、豪経済にも悪影響を及ぼす可能性がある。

　　ＧＤＰ発表直後の豪ドルと豪国債利回りはほぼ変わらず。

Australia's Economy Maintains Growth Momentum | The RBA has raised interest rates to 4.1% since May 2022
 
 

 

原題：Australian Economy Withstands Rate Hikes as Exports Drive GrowthAustralian Economy Defies Rate Hikes as Exports Drive Growth (1)（抜粋）

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