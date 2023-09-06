豪経済の勢い持続、４－６月ＧＤＰは前期比0.4％増－輸出需要堅調

オーストラリア経済は堅調な商品・サービス輸出需要にけん引され、４－６月も勢いを維持した。

豪統計局が６日発表した４－６月の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比0.4％増と、エコノミスト予想と一致。前年同期比では2.1％増えた。１－３月のＧＤＰは前期比0.4％増、前年同期比2.4％増に上方改定された。

今回のＧＤＰ統計はインフレを抑制し経済をソフトランディングさせたいオーストラリア準備銀行（中央銀行）の自信を強めることになるとみられる。

政策当局は2022年５月以後で計４ポイントの利上げに伴う景気減速を想定。豪商品・サービス最大の買い手である中国の住宅危機は、豪経済にも悪影響を及ぼす可能性がある。

ＧＤＰ発表直後の豪ドルと豪国債利回りはほぼ変わらず。

原題： Australian Economy Withstands Rate Hikes as Exports Drive Growth、 Australian Economy Defies Rate Hikes as Exports Drive Growth (1)（抜粋）