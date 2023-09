ムニューシン前米財務長官のＰＥ会社、ライオンズゲート株取得を報告

ムニューシン前米財務長官のプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社、リバティ77キャピタルは、米独立系映画・テレビ会社 ライオンズゲート・エンターテインメントの議決権付きクラスA株5.5%を取得したことを報告した。

5日の届け出によると、ムニューシン氏のグループはライオンズゲート株459万株を総額約3090万ドル(約45億6000万円)で取得。今回の株式取得によりライオンズゲート株主ランキングでトップ10入りとなる。

ライオンズゲートのスタジオ事業のスピンオフ計画を巡り経営陣と協議する可能性がある。同スタジオは映画「ハンガー・ゲーム」や「トワイライト」で知られる。

ムニューシン前米財務長官 Photographer: Christopher Pike/Bloomberg

ムニューシン氏のグループはライオンズゲート株を1株7.10-7.50ドルのレンジで取得。5日の終値は7.90ドルと、わずかに上昇した。

ニュースサイトのデッドラインがこの株式取得について先に報じていた。

原題: Lions Gate Stake Acquired by Former Treasury Chief Mnuchin (1) Liberty 77 Capital L.P Files 13D on Lions Gate(抜粋)