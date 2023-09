サウジアラビアの通信会社サウジ・テレコムは5日、スペインの同業テレフォニカの9.9%株式を取得したと発表した。

届け出によると、サウジ・テレコムは約5億6930万株を21億ユーロ(約3330億円)で購入。取引はサウジ・テレコムの自己資金と銀行借り入れの組み合わせで行われた。

サウジ・テレコムは届け出の中で、今回の取引は「有望な市場で付加価値の高い戦略的資産の株式を取得することによって事業を拡大する 」という戦略に沿ったものだと説明している。

原題: Saudi Telecom Buys 9.9% Telefonica Stake in $2.25 Billion Deal、Saudi Telecom Buys 9.9% Interest in Telefonica for EU2.1B(抜粋)