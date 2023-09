ソフトバンク傘下アーム、ＩＰＯレンジは魅力的－ニュー・ストリート

ニュー・ストリート・リサーチのアナリスト、ピエール・フェラギュ氏はソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アーム・ホールディングスについて、新規株式公開(IPO)のレンジに基づく評価額は投資家にとって「魅力的」との考えを示した。同氏はアームの企業価値が2026年9月時点で820億ドル(約12兆980億円)に達するとみている。

アームの提出書類によると、同社は9550万の米国預託株式(ADS)を1ADS当たり47-51ドルで売却する。ブルームバーグの試算によると、レンジ上限での評価額は約545億ドルとなる。

ソフトバンクG傘下のアーム、約7200億円規模のIPO目指す (2)

ニュー・ストリートの1年後の目標株価に基づくアームの企業価値は620億ドル。評価額500億-540億ドルに相当するIPOのレンジを15%-24%上回る水準だ。

フェラギュ氏はアームのバリュエーションを評価する上でロイヤルティー収入を重視。2026年9月のロイヤルティー収入見通しは31億ドルとし、これに基づく株価の倍率を27倍、評価額は820億ドルと予想している。

