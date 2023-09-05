サウジが予想外に自主減産３カ月延長､ロシアも続く-ブレント原油上昇

サウジアラビアは脆弱（ぜいじゃく）な世界市場を支えることを目指し、原油の自主減産をさらに３カ月延長する。ロシアも原油輸出の削減を同じ期間継続する。

国営サウジ通信（ＳＰＡ）によれば、サウジは日量100万バレルの自主減産を12月まで継続する。産油量は日量約900万バレルと、７年ぶりの低水準となる。ロシアも日量30万バレルの輸出削減を年内続ける。

サウジ、自主減産さらに１カ月延長－ロシアも原油輸出削減を継続 (1)

ブルームバーグが先週まとめた トレーダーとアナリストを対象にした調査では、サウジは自主減産を１カ月延長すると回答者25人中20人がみており、今回のサウジの決定は市場予想を上回る内容だった。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の主要メンバーによるこうした動きを受け、北海ブレント原油は昨年11月以来となるバレル90ドル台に上昇した。

原題： Saudis Prolong 1 Million Barrel Oil Output Cut for 3 Months (1)（抜粋）、 Brent Oil Hits $90 a Barrel After OPEC+ Extends Supply Curbs（抜粋）