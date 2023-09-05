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サウジが予想外に自主減産３カ月延長､ロシアも続く-ブレント原油上昇

Grant Smith
Processing facilities at the Khurais Processing Department in the Khurais oil field in Khurais, Saudi Arabia

Processing facilities at the Khurais Processing Department in the Khurais oil field in Khurais, Saudi Arabia

 Photographer: Maya Sidiqqui/Bloomberg

サウジアラビアは脆弱（ぜいじゃく）な世界市場を支えることを目指し、原油の自主減産をさらに３カ月延長する。ロシアも原油輸出の削減を同じ期間継続する。

　　国営サウジ通信（ＳＰＡ）によれば、サウジは日量100万バレルの自主減産を12月まで継続する。産油量は日量約900万バレルと、７年ぶりの低水準となる。ロシアも日量30万バレルの輸出削減を年内続ける。

サウジ、自主減産さらに１カ月延長－ロシアも原油輸出削減を継続 (1)

　　ブルームバーグが先週まとめたトレーダーとアナリストを対象にした調査では、サウジは自主減産を１カ月延長すると回答者25人中20人がみており、今回のサウジの決定は市場予想を上回る内容だった。

　　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の主要メンバーによるこうした動きを受け、北海ブレント原油は昨年11月以来となるバレル90ドル台に上昇した。

原題：Saudis Prolong 1 Million Barrel Oil Output Cut for 3 Months (1)（抜粋）、Brent Oil Hits $90 a Barrel After OPEC+ Extends Supply Curbs（抜粋）

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