ブルームバーグ・ドル・スポット指数は3月以来の高水準に向けて上昇している。米国債利回りが上昇するとともに、米金利がより長期にわたり一段と高い水準にとどまる可能性についてトレーダーは考えている。

同指数は5日に0.4%上昇。米国債相場は下落して取引を再開した。中国の失望すべきデータを受けて人民元や同国経済動向の影響が強い通貨が下げ、オーストラリア・ドルやニュージーランド(NZ)・ドルのパフォーマンスの悪さが目立った。

コーペイのストラテジスト、ピーター・ドラギセビッチ氏はリポートで、「過去数カ月にわたる米経済のアウトパフォーマンスは米ドルの追い風だ」と指摘した。

ブルームバーグのドル指数は7月に付けた年初来安値水準から4%余り上昇している。パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長率いる米金融当局がインフレ抑制のために追加利上げが必要になるとのトレーダーの見方が背景。

原題:Dollar Climbs Toward Six Month High Amid Rising US Yields(抜粋)