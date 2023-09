米産業界、ＳＥＣの新たな気候関連規則に備え－間接排出が対立点

米国の産業界が、新たな広範にわたる気候関連規則に備えている。同規則の下で企業は初めて、カーボンフットプリントの開示を義務付けられる方向だ。カーボンフットプリントは、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体で排出される温室効果ガス排出量を、二酸化炭素に換算して表示する仕組み。

米証券取引委員会(SEC)は今後数カ月以内に、気候関連規則を最終化する見通しだ。同規則は企業に対して、直接的・間接的にどれだけ温室効果ガスを排出しているか公表を求めることになりそうだ。

同規則案は2022年3月に初めて公表されて以降、SECの管轄外だとして共和党の政治家や業界のロビイストから猛反発を受けてきた。大企業がサプライチェーンなどからの間接的な排出を開示する計画が、主要な対立点となっている。

SECには同規則を巡り企業や業界団体、環境団体から約1万6000件のコメントが寄せられており、規則が最終化されれば法的な課題に直面する可能性が高い。

ゲンスラー委員長の下でSECは、ここ数十年で最も遅いペースで規制を打ち出してきた。弁護士の間では、同規則が10月以降に延期されるのではないかとの臆測が流れている。その場合、次の議会で、共和党が支配する下院と、上院では議会審査法の下で、規則が無効にされる可能性もある。上院での可決には通常60票以上の賛成が必要となるが、議会審査法を利用すると単純過半数で可決できる。

「私の考えでは、これが確実に早く実施するインセンティブになる」。法律事務所モリソン・フォースターで上場企業アドバイザリーやガバナンスを担当するデーブ・リン氏はこう語った。

