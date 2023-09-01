北朝鮮、巡航ミサイル数発を黄海に向けて発射－報道

北朝鮮、巡航ミサイル数発を黄海に向けて発射－報道Jon Herskovitz
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聯合ニュースが韓国軍の情報を引用して伝える
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北朝鮮の金正恩指導部は米韓合同軍事演習に強く反発
北朝鮮は２日、巡航ミサイル数発を黄海に向けて発射した。聯合ニュースが韓国軍の情報を引用して伝えた。北朝鮮は米韓合同軍事演習に反発し、８月30日夜に戦術弾道ミサイル２発を発射していた。
北朝鮮は、米軍がＢ１Ｂ戦略爆撃機を米韓の共同訓練に投入したことに強く反発。対抗措置として戦術核の打撃訓練を30日に実施したと国営メディアが伝えていた。
北朝鮮は今年に入り、既に弾道ミサイル26発と宇宙ロケット２発を発射。これには米本土に到達可能な大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級のもの４発が含まれた。金正恩指導部は昨年、同国としては最多の70発余りの弾道ミサイルを発射した。
米国は朝鮮半島の非核化に向けた協議に戻るよう呼び掛けてきたが、金正恩朝鮮労働党総書記はこれを無視している。
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原題：North Korea Fires Several Cruise Missiles, Yonhap Reports（抜粋）
(２段落目以降に情報を追加して更新します)