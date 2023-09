香港当局は1日、超大型台風「サオラー」の接近に伴い、警報を5年ぶりに最も高いレベルに引き上げた。

香港天文台は現地時間午後8時15分に「シグナル10」を発令、「しばらくの間」最高レベルの警戒が続く見通しだと説明した。

香港取引所は既に1日の証券・デリバティブ(金融派生商品)市場で全ての取引(時間外取引を含む)を取りやめたと 発表しており、学校も休校となった。

原題:HK Issues Highest Typhoon Warning, First Time in Five Years

Hong Kong Slammed by Saola, Biggest Typhoon Since 2018 (2)

(抜粋)