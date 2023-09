ＥＣＢの追加利上げはなしと予想－モルガン･スタンレー、

モルガン・スタンレーは欧州中央銀行(ECB)の追加利上げはないと予想。サービスインフレの下振れと経済の急速な弱体化はECBを今月の利上げ停止に傾かせるのに十分であり、金利は現行の3.75%より高くならない可能性が高いとの見方を示した。

「サービスインフレの下振れは、9月に想定されるベース効果および購買担当者指数(PIM)の弱さによって、サービスインフレが今後数カ月継続して低下すると信じる十分な理由となる」と、イェンス・アイゼンシュミット氏らエコノミストらリポートで指摘 8月のサービスインフレ低下が、コアインフレ率のピークは過ぎたという仮説を裏付ける インフレが持続するリスクが低下していることを考慮すると、マクロ環境は実質利回りにとって特に有利な方向に転じていると考えられる

モルガン・スタンレーは、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)での購入債券の満期償還金再投資は2024年末までに終了し、恐らく9月がこれに向けて市場を準備する最初の機会になるとの見方を示している 「PEPPについての当局発言に変化が生じるのは10月の会合になると引き続き予想しているが、9月に何かが発表されるリスクは高まっていると思われる」



