英銀 スタンダードチャータードは、アンディ・ハルフォード最高財務責任者(CFO)が引退を計画しており、後任はディエゴ・デジョルジ氏になると明らかにした。

8月31日の発表文によると、デジョルジ氏は9月1日に同行に加わり、来年1-3月(第1四半期)にCFOに就任する予定。ハルフォード氏は引き継ぎ期間中、シニアアドバイザーとしてとどまるという。

デジョルジ氏は直近では、今年前半に 解散した特別目的買収会社(SPAC)、ペガサスヨーロッパの共同最高経営責任者(CEO)だった。それ以前には、バンク・オブ・アメリカ(BofA)とゴールドマン・サックス・グループで要職を務めていた。

