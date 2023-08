金属まちまち、アルミ上昇も銅は下落－米中の経済指標に注目

8月31日のロンドン金属取引所(LME)の工業用金属相場はまちまち。中国の製造業低迷の最悪期が終わりつつあるという暫定的な兆候や、金利見通しの手掛かりとなる米国の指標をトレーダーが見極める展開となった。

中国の需要を巡る懸念が今年に入り非鉄金属相場の重しとなっている。ただ、同国の製造業購買担当者指数(PMI)は8月に 縮小を示したが、新規受注は持ち直しており、景気支援策が一定の効果を及ぼしていることが示唆された。中国人民銀行(中央銀行)は30日、金融機関や民間企業と会合を開き、経済成長を支える取り組みの一環として民間企業の資金アクセス 改善を図ると表明した。

米個人消費支出(PCE)コア価格 指数は7月に前月比ベースで小幅な上昇にとどまり、2カ月間の伸びとしては2020年終盤以来の最小となった。同指数は米金融当局が基調的なインフレの指標として重視している。

LMEのアルミニウム相場は0.3%高で終了。銅は0.6%下落。LME指定倉庫の在庫が10カ月ぶり高水準に増加した。

