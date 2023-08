デル、５－７月期売上高が市場予想上回る－株価上昇

米 デル・テクノロジーズが8月31日に発表した5-7月(第2四半期)決算で、パソコン(PC)とデータセンター・ハードウエアの売上高が予想を上回った。企業向けテクノロジー市場の回復への期待を高めている。同社はまた、企業の人工知能(AI)活用を支援する製品への需要が「長期的な追い風だ」と指摘した。

同社の発表資料によると、5-7月期の売上高は13%減の229億ドル(約3兆3300億円)。ブルームバーグが調査したアナリストの平均予想は208億ドルだった。一部項目を除いた1株利益は1.74ドルで、平均予想の1.14ドルを上回った。

同社株は時間外取引で一時10%高。

コンピューター業界は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)期の後、急速な需要減速に見舞われ、困難な1年となった。デルは市場の変化に対応するため、今年に入って販売組織を再編し、約6650人を削減した。

