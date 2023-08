米共和党のマコネル上院院内総務の健康状態を巡り、連邦議会主治医のブライアン・モナハン氏は「医学的には問題なく、予定通りのスケジュールをこなせる」との見解を示した。

マコネル氏は30日にケンタッキー州で開かれたイベントで記者団の質問を受けている最中、突然黙り込んで表情や動きが固まり、健康状態に対する懸念があらためて浮上した。同氏は今年3月、首都ワシントンでの会合で転倒し、脳振とうを起こしていた。

米共和党のマコネル氏、会見中にまた固まる-30秒以上前方見つめ沈黙

モナハン氏は書簡で「ふらつきは脳振とうの回復期には珍しいことではなく、脱水症状の結果として起こることもある」と説明。マコネル氏を担当する神経科のチームとも協議したとしている。

原題:McConnell Medically Clear to Keep His Schedule, Doctor Says(抜粋)