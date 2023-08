中国人民銀行(中央銀行)は初回および2回目の住宅購入者向けに頭金の要件を引き下げる。また人民銀と金融監督当局は初回購入の住宅について既存の住宅ローン金利引き下げも承認する。

原題:China PBOC Lowers Down Payment for First, 2nd-Time Home Buyers

(抜粋)