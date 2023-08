スイスの超富裕層向け資産運用会社 ピクテ・グループは31日、新規資金の純流入が1-6月(上期)に150億スイス・フラン(約2兆4800億円)を超えたことを明らかにした。クレディ・スイスを巡る混乱がプラスに働いた。

発表資料によれば、ジュネーブを本拠とするピクテの6月末時点の運用・預かり資産は6380億フラン。営業利益は前年同期比3%増の16億フランとなった。

スイス最大のプライベートバンクであるピクテの総資本比率は29.3%。スイスの連邦金融市場監督機構(FINMA)が定める最低基準(12%)を大幅に上回ったという。

原題:Pictet Draws $17 Billion of Net New Money in First Half of 2023 (抜粋)