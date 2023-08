中国の習近平国家主席は来週インドで開催される20カ国・地域(G20)首脳会議を欠席する可能性が高いと、ロイター通信がインドと中国の事情に詳しい匿名の関係者を引用して 伝えた。

李強首相が9月9-10日にニューデリーで開かれる同会議に中国を代表して出席する見通し。インドと中国の外務省の報道官はロイター通信にコメントしなかった。

原題:China’s Xi Likely to Skip G-20 Summit in India: Reuters(抜粋)