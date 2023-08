ロシアは、原油輸出削減を10月まで延長する可能性について石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」のパートナー国と協議しているが、今のところ何も決定していない。インタファクス通信がモスクワでのノバク副首相の発言として報じた。

また、国営タス通信によればノバク氏は決定は市場の状況次第だと述べた。原油市場は世界的に引き締まりつつあるものの、中国の経済成長に対する懸念が高まり、夏場の原油価格の上昇は停滞している。

原題:Russia in Talks With OPEC+ on Extending Oil-Export Cuts (2)

