米国はウクライナに2億5000万ドル(約366億円)相当の追加軍事支援を行うと発表した。国防総省の備蓄から地雷探知・除去機器や障害物撤去用爆薬、空対空ミサイル「AIM・9M」、重火器用砲弾などを提供する。

ブリンケン米国務長官は29日の声明で、「このパッケージには戦場でウクライナを助ける重要な能力が含まれる」と説明した。

ロシアの首都モスクワのドモジェドボ、シェレメチェボ、ブヌコボの3空港は、同国の防空システムがモスクワ近郊などで軍用ドローンを撃墜した後に一時サービスを停止していたが再開した。タス通信が報じた。

原題: Ukraine Recap: US to Send $250 Million More in Arms From Stock、Moscow Airports Resume Services After Drone Incidents: Tass (2)(抜粋)