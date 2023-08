中国の不動産開発業者、碧桂園は1株0.77香港ドルで約3億5060万株を新規発行し、2億7000万香港ドル(約50億2400万円)を調達する計画だ。香港証券取引所に提出した届け出資料で明らかにした。

碧桂園によると、キングボード・ホールディングス(建滔集団)の全額出資子会社が新株を引き受ける。碧桂園は新株発行で現金を受け取らず、与信ファシリティーの支払いに充てる。

原題: Country Garden to Raise HK$270 Million in New Share Issue、Country Garden to Issue Shares to Kingboard for Loan Payment(抜粋)