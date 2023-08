韓国の趙賢東駐米大使は29日、同国としては日中韓首脳会談を年末にかけて開催することを期待していると述べた。

趙大使は米シンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)がワシントンで主催したイベントで発言した。

福島第1原子力発電所の処理水海洋放出を巡り、日中関係は悪化している。同大使は韓国としては日中両国との協議に全力を尽くしていると説明。中国政府の反応は「かなり前向き」だと述べた。前回の日中韓サミットは2019年に開催された。

原題:S. Korean Envoy Hopes For Summit With China, Japan By Year-End(抜粋)