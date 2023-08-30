オーストラリアの７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比4.9％上昇した。豪統計局が30日発表した。ブルームバーグが調査したエコノミスト予想（5.2％）を下回った。

インフレの予想以上の緩和は、オーストラリア準備銀行（中央銀行）が９月５日に開く政策決定会合で、オフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を３会合連続で4.1％に据え置く根拠になる可能性がある。

政策金利の据え置き観測を受け、豪ドル相場が下げを拡大したほか、金融政策に敏感な３年国債の利回りは低下し、豪州の株価指標Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数は一時1.36％上昇した。

原題： Australia’s Inflation Cools, Boosting Case to Extend Pause (1)､Australia’s Inflation Cools, Boosting Case to Extend Pause (1)（抜粋）

( 為替と債券、株式市場の反応などを追加して更新します )