【欧州市況】株上昇、中国の景気策や米統計が支援材料に－独債上昇

29日の欧州株は上昇。米国や英国で発表された経済統計が支援材料となったほか、中国での景気支援の動きもリスク志向を押し上げた。

ストックス欧州600指数は1%高。業種別指数はいずれも値上がりした。特に鉱業、通信などが買いを集めた。英FTSE100指数も上昇。前日は祝日で休場だった。英国で食料品の値上がりが鈍化したことが好感された。

米国で発表された7月の 求人件数が市場予想を大きく下回り、8月の消費者信頼感指数も予想以上の低下となったことから、米金融政策当局は来月、利上げを休止する可能性があるとの見方が強まった。

先週末に発表された中国の株価てこ入れ策に加え、ブルームバーグが報じた中国の大手国有銀行による追加の預金金利引き下げの 検討もセンチメントの改善に寄与した。

欧州債市場ではドイツ債が上昇。米求人件数に反応した。投資家は30日に発表されるドイツのインフレ統計に注目している。

短期金融市場で織り込まれている欧州中央銀行(ECB)の9月会合での利上げおよび年末のピーク金利見通しは変わらず。来月は11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)、12月会合では19bpの利上げがそれぞれ織り込まれている。来年の利下げ幅見通しは69bpと、3bp拡大した。

英国債は利回り曲線がブルスティープ化。米統計発表後、トレーダーが織り込むイングランド銀行(英中央銀行)の来月の利上げ幅は一時7bp縮小して28bpとなり、ピーク金利が来年2月までに6%に達する確率は50%と、24日以来の低さとなった。

8月29日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.04% -0.02 独国債10年物 2.51% -0.05 英国債10年物 4.42% -0.02

