7月の米求人件数は減少し、この2年余りで最も低い水準となった。市場予想も大きく下回った。労働市場の均衡回復が進展しつつあることが示唆された。

キーポイント 米求人件数は882万7000件に減少 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は950万件 前月は916万5000件(速報値958万2000件)に下方修正



求人件数はこれで過去7カ月で6回目の減少となった。

自発的離職者の割合である離職率は2.3%に低下し、2021年1月以来の低水準となった。現在の労働市場で別の仕事を探すのをためらう人が増えていることを示唆する。

7月はプロフェッショナル・ビジネスサービスや医療、政府部門での減少が特に目立った。

米労働省雇用動態調査(JOLTS)の詳細は統計表をご覧ください。

原題: US Job Openings Decline by More Than Forecast to 8.83 Million(抜粋)、US Job Openings Fell to 8.827M in July, Est. 9.5M(抜粋)