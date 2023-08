29日午前のニューヨーク外国為替市場で、円が対ドルで147円台前半に下落した。昨年11月以来の円安・ドル高水準。トレーダーは日本の当局による為替介入リスクを警戒している。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1245.72 3.01 0.24% ドル/円 ¥147.25 ¥0.71 0.48% ユーロ/ドル $1.0792 -$0.0027 -0.25% 米東部時間 8時23分

原題:Yen Extends Drop Against Dollar to Weakest Since November(抜粋)