ベスト・バイ、深刻な販売低迷に底入れの兆し－改善続くと見込む

ベスト・バイ、深刻な販売低迷に底入れの兆し－改善続くと見込むBrendan Case
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来年は「安定化し、成長する可能性も」－バリーＣＥＯ
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５－７月調整後利益は１株1.22ドルに減少－市場予想1.07ドル
米家電量販店チェーン、ベスト・バイは、家電製品の深刻な販売低迷に緩和の兆しが見られ始めつつあるとの認識を示した。
同社は29日の決算発表で、８－10月（第３四半期）の全体の既存店売上高は、５－７月（第２四半期）実績の6.2％減よりも「わずかに改善」する可能性が高いと指摘した。同既存店売上高は11－１月（第４四半期）に改善が続き、３％減からわずかなプラスのレンジになると、コリー・バリー最高経営責任者（ＣＥＯ）は電話会議で予想した。
バリー氏は「家電業界は来年に安定化し、成長する可能性もある。アップグレードや買い替えサイクル、および技術革新の正常化が追い風になる」と述べた。
５－７月の調整後利益は１株当たり1.22ドルに減少。アナリスト予想は1.07ドルだった。米既存店売上高は6.3％減と、約１年ぶりの小幅なマイナスとなり、市場予想と一致した。
同社は通期の調整後利益について１株当たり６－6.40ドルを見込んでいる。
原題：Best Buy Says Deep Sales Slump Is Showing Signs of Bottoming (2)（抜粋）