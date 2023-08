フィンランド大統領選挙に出馬する意向を表明した同国中銀のレーン総裁に代わり、欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーを務めるフィンランド中銀のトゥオマス・ベリメキ氏は、ECBはインフレ抑制と経済成長への過度な打撃との間で均衡を図りつつ、次回の決定については「完全にオープンだ」と述べた。

ベリメキ氏は29日、ヘルシンキで記者団に対し、「両面にリスクがある」と指摘、一切の行動は「入手するデータによって決定する」と述べた。

9月14日のECB会合では利上げを支持する方向に傾いているかと問われた同氏は、「景気の弱さについてやや懸念しているが、同時にインフレ見通しについても懸念がある」と答え、「金融政策スタンスを巡る決定は、この2つのバランスを図る必要があるだろう」と語った。

