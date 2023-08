レモンド米商務長官、中国要人との会談続く－両国関係の重要性強調

北京を訪れているレモンド米商務長官は29日午後、中国の何立峰副首相と会談し、米中関係について意見を交わした。

同長官は「米中の商業関係は世界的に最も重要な関係の一つだ」と何副首相に伝え、「その関係を責任を持って管理することは両国にとって、そして世界全体にとって極めて重要なことだ」と述べた。レモンド長官の発言内容はAP通信が配信した動画に基づいている。

何副首相は米国が中国と協力して合理的かつ実務的な慣行を採用することを期待するとし、レモンド長官と協力する用意があると語った。両者はその後、非公開の協議に入った。

同長官は李強首相とも会談。李首相は米中両国が同じ方向に歩むことができるよう望んでいると表明。米国が2国間関係を維持するために誠意を示し、具体的な行動を取ることを期待するとも話した。

レモンド長官は27日に北京入りして以後、中国要人との会談を続けている。4日間の中国滞在中には上海も訪れる。

レモンド米商務長官は中国の何立峰副首相(北京、8月29日) Photographer: Andy Wong/AFP/Getty Images

