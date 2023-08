バイデン米大統領は9月10日にベトナムの首都ハノイを訪問し、最高指導者のグエン・フー・チョン共産党書記長らと会談する。ホワイトハウスが声明で明らかにした。

バイデン氏はベトナム滞在中、同国経済の成長促進や気候変動、地域の安定などについて協議する予定だという。

原題:Biden to Travel to Vietnam on Sept. 10, Alaska on Sept. 11(抜粋)