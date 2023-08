香港政府トップの李家超行政長官は27日、株式市場の流動性を高める方策の検討に向け、タスクフォースを設置すると記者団に明らかにした。

タスクフォースを主宰する陳茂波財政官が、詳細を今週発表する。さまざまな対策が検討される可能性があり、10月の施政報告(施政方針演説)前のフィードバックを行政長官は期待しているという。

