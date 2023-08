ハワイアン・エレクトリックが配当停止、与信枠ほぼ使い果たす

米 ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズは24日、回転信用供与枠をほぼ使い果たしたことを開示した。ハワイ州マウイ島の大規模な山火事の影響で落ち込んでいる保有現金の拡充を目指しており、四半期配当の停止を決めたことも明らかにした。

同社は当局への届け出で、1株当たり36セントの現金配当を第3四半期から停止すると説明。マウイ山火事発生前の8月3日に発表した配当については契約上、来月支払う義務がある。

同社はさらに、2つの回転信用供与枠から計3億7000万ドル(約540億円)を引き出したことも開示した。23日に同社が1億7000万ドル、子会社ハワイアン・エレクトリックが2億ドルをそれぞれ引き出した。この資金については「流動性の高い短期投資」に充てると説明した。

開示を受け、ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズの株価は時間外取引で一時24%急落した。

多数の死者を出したマウイ島の山火事を巡っては、同社の送電線との関連性が指摘されており、多くの訴訟が起こされている。投資調査会社キャップストーンによれば、同社の過失が原因と判断された場合、法的責任の金額は 40億ドル近くに上る可能性がある。

配当停止などの発表を透け、S&Pグローバル・レーティングは、ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズおよび同社子会社の格付けを「B-」に引き下げた。従来は「BB-」。引き続き「クレジット・ウオッチ」に置くとした。

