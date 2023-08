欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、センテノ・ポルトガル銀行(中銀)総裁は、以前に指摘されていた経済へのリスクが現実になりつつあるとして、当局者は次のステップを決める際には慎重になる必要があるとの考えを示した。

センテノ氏は米ワイオミング州でのジャクソンホール会合(カンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム)でブルームバーグテレビジョンに対し、ECBによる一連の金融引き締めの伝達は続いており、インフレ率は上昇よりも後退の方が速いと指摘した。

同氏は「6月の見通しで指摘した下振れリスクが顕在化しており、今回は慎重になる必要がある」と述べた。

原題:ECB’s Centeno Says Downside Risks for Economy Are Materializing

(抜粋)