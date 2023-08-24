【欧州市況】株下落、ジャクソンホール講演控え－英国債は３日続伸

【欧州市況】株下落、ジャクソンホール講演控え－英国債は３日続伸Joel Leon
24日の欧州株は下落。米カンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム（ジャクソンホール会合）での主要当局者の講演を控え、様子見の展開となった。また米国の新規失業保険申請件数が３週ぶり低水準に落ち込んだことも意識された。
ストックス欧州600指数は0.4％下落。業種別株価指数ではテクノロジーが特に売られた一方、金融サービスは買いを集めた。
欧州債市場でドイツ債はほぼ変わらず。一時の上げを削った。市場で織り込まれている欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金利見通しも前日から変わらずだった。
英国債は３日続伸、利回り曲線はフラット化した。供給見通しが好感された。
8月24日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）
|債券
|直近利回り
|前営業日比
|独国債2年物
|2.96%
|-0.02
|独国債10年物
|2.51%
|0.00
|英国債10年物
|4.43%
|-0.04
原題：European Stocks Drop as Nvidia-Fueled Tech Rally Loses Steam
Bunds Steady, Gilts Rise, Bellies Underperform: End-of-Day Curve
（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。