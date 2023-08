米携帯電話事業会社のTモバイルUSは、世界全体で従業員数を7%弱削減する計画だ。

当局への24日の届け出によると、削減する人員数は約5000人に上り、主にコーポレートとバックオフィス、一部の技術職が対象となる。

原題:T-Mobile Plans to Cut About 5,000 Jobs (1)(抜粋)、 T-Mobile to Cut About 7% of Workforce, Mostly Corporate Roles(抜粋)