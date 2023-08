チャールズ・シュワブのトレーダー・センチメント調査によると、トレーダーは米国株に対して強気な姿勢を強めている。

今後3カ月については、44%が強気、35%が弱気となった。第2四半期は強気が32%、弱気が52%だった。

シュワブのトレーダー顧客の69%が、米国経済が正式にリセッション(景気後退)入りする可能性が高いと依然みているものの、これは第2四半期の86%、第1四半期の87%を下回っている。

原題:Traders Growing More Bullish on US Equities, Schwab Survey Says(抜粋)