起死回生の大型カムバックか－マイクロソフトのアクティビジョン買収

米 マイクロソフトが、米ゲームソフト会社アクティビジョン・ブリザードの買収を数カ月中に完了すれば、約690億ドル(約10兆円)規模のディールは、合併・買収(M&A)史上最大のカムバックストーリーの一つとして記憶されるだろう。

ゲーム業界最大の買収案件は、4月までの段階で絶望的と思われた。米連邦取引委員会(FTC)が裁判所に買収の差し止めを求め、英競争・市場庁(CMA)の承認も得られなかった。

マイクロソフトは21日、買収計画を修正し、アクティビジョンが今後15年間リリースするゲーム機用コンソールゲームを含む全作品について、クラウドストリーミングの権利を同業の ユービーアイソフト・エンターテインメントに譲渡すると発表。英CMAも新たな審査を開始すると応じた。

修正後の買収計画がCMAの審査を通過すれば、マイクロソフトはゲーム業界第3位の地位を固めると期待され、米英の競争監督当局にとって敗北を意味する。

22日の米株市場で、アクティビジョンの株価は約1%高の91.66ドルで終了した。マイクロソフトが提示した1株当たり買収価格95ドルとの差は、21日取引終了時の4.28ドルから3.40ドル弱に縮小した。買収がゴールに近づいていると投資家が考える様子がうかがえる。

