【欧州市況】株は上昇、テクノロジー株高い－ドイツ・英国債上昇

22日の欧州株は上昇。米中長期国債の利回りが低下し、金利の変動に敏感なテクノロジー株が上げを主導した。

ストックス欧州600指数は0.7％高。業種別株価指数はほぼ全て上昇した。特にテクノロジー株価指数は２％高と、約１カ月ぶりの大幅高となった。不動産株も高い。

欧州債市場ではドイツ債が上昇。米国で発表された７月の中古住宅販売件数が今年最も低い水準に沈んだことに反応した。23日は８月の総合購買担当者指数（ＰＭＩ）が発表される。

米中古住宅販売、７月は年初来の低水準－在庫不足と金利上昇が重し

短期金融市場で織り込まれている来月の欧州中央銀行（ＥＣＢ）会合での利上げは、前日とほぼ同じ14ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）。ピーク金利見通しは年末までに3.96％と、１ｂｐ低下した。

英国債も上昇した。来月のイングランド銀行（英中央銀行）の利上げ見通しは32ｂｐで前日比変わらず。ターミナルレートは来年３月までに6.05％が織り込まれている。

8月22日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.09% -0.03 独国債10年物 2.65% -0.06 英国債10年物 4.65% -0.08

原題： European Shares Rise as Tech Stocks Hit Nearly One-Month High

Bunds Bull Flatten Ahead of PMI Data: End-of-Day Curves, Spreads

（抜粋）