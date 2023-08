米銀大手 バンク・オブ・アメリカ(BofA)の顧客は先週、44億ドル(約6400億円)の資金を米国株に振り向けた。この2カ月間で最大の配分は、機関投資家やヘッジファンドが率いた。

ジル・ケアリー・ホール氏率いるストラテジストは22日の顧客リポートで、BofAの顧客売買では米国株が3週連続での買い越しとなったと明らかにした。このうち個人投資家は2週連続で売り越し。ヘッジファンドは唯一、年初来の累計で買い越しだった。

セクター別ではヘルスケア株が買いを率い、2008年のデータ集計開始以来で2番目に大きな流入を記録した。金融株には6週連続で資金が流入した。一方で鉱工業株はセクター最大の流出となり、年初来の累計でも唯一のマイナスとなっている。

