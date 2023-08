米マイクロソフトは21日、米ゲームソフト会社アクティビジョン・ブリザードの買収計画に関連し、同社が今後15年間リリースするゲーム機用コンソールゲーム全作品について、クラウドストリーミングの権利を同業の ユービーアイソフト・エンターテインメントに与えると発表した。

アクティビジョンの約690億ドル(約10兆円)での買収計画を審査する規制・監督当局の懸念を和らげる狙いがある。

英競争・市場庁(CMA)は22日、マイクロソフトが大幅に修正した買収計画を提示したことを受け、新たな調査を開始することになると説明した。

原題: Microsoft, Activision Deal Back in Play as UK Reopens Probe (3)、UK CMA Says Microsoft Submits New Deal, Triggering Fresh Probe(抜粋)